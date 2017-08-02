ElenaGrigoryeva

Тестировщик ПО
В настоящее врем работаю тестировщиком мобильных приложений.
Опыт работы: с декабря 2016
Основные обязанности на текущем месте работы:
-написание тестовой документации: тест-план, чек-лисы, тест-кейсы, замечания.
-тестирование iOS/Android приложений, сайтов, сервера;
-работа в багтрекинговой системе Trello, Jira;
-отражение багов в багтрекинговой системе, контроль за их исправлением;
Какие проекты тестирую: приложение для мониторинга цен, приложение для автосервиса, интернет-магазин, чат.
Действие аккаунта приостановлено!