ElenaGrigoryeva

Тестировщик ПО

В настоящее врем работаю тестировщиком мобильных приложений.

Опыт работы: с декабря 2016

Основные обязанности на текущем месте работы:

-написание тестовой документации: тест-план, чек-лисы, тест-кейсы, замечания.

-тестирование iOS/Android приложений, сайтов, сервера;

-работа в багтрекинговой системе Trello, Jira;

-отражение багов в багтрекинговой системе, контроль за их исправлением;

Какие проекты тестирую: приложение для мониторинга цен, приложение для автосервиса, интернет-магазин, чат.