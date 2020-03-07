ElenaKa12

Елена ElenaKa12

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн интерьера. Визуализация, рабочие чертежи в ArchiCAD.

Я с радостью реализую ваши идеи, отвечу на вопросы и учту все пожелания! 

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Отзывы заказчиков

elvira84
Эльвира 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$43
10 баллов
5 лет назад
Дизайн-концепция для гостиной + прихожой
Отличная работа, великолепный вкус, идеальный интерьер. Рекомендую!
Отлично поработали! Рекомендую!
Ответный отзыв
elvira84
Эльвира 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Дизайн кухни в современном стиле
Рекомендую Елену как ответственного исполнителя. Она не только сделала отличный интерьер, но и показала мне другие варианты в 3D, чтобы я наглядно убедилась в том, что предложенный ею вариант - самый оптимальный (хоть и не была обязана делать столько лишней работы). Большое спасибо за проделанный труд и любовь к своему делу!
Было приятно с вами работать.
Ответный отзыв
elvira84
Эльвира 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайн-концепция детской комнаты для разнополых детей
Все отлично, рекомендую! Я дала картинку как отправную точку по стилю, Елена воплотила идею в рамках моей комнаты. Интерьер получился красивым и удобным. Большое спасибо за отлично проделанную работу!
С Эльвирой приятно и легко работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
elvira84
Эльвира 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайн детской комнаты в современном стиле
Елена с заданием справилась на отлично! Сделала все быстро и качественно. Органично вписала в дизайн все мои пожелания и посоветовала дизайнерские решения там где это было нужно. Рекомендую и сама планирую продолжить сотрудничество.
Понятные правки, хорошая коммуникация и оплата в срок. Было приятно с вами работать, продолжаем дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв