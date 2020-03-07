Рекомендую Елену как ответственного исполнителя. Она не только сделала отличный интерьер, но и показала мне другие варианты в 3D, чтобы я наглядно убедилась в том, что предложенный ею вариант - самый оптимальный (хоть и не была обязана делать столько лишней работы). Большое спасибо за проделанный труд и любовь к своему делу!