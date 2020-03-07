Дизайн интерьера. Визуализация, рабочие чертежи в ArchiCAD.
Я с радостью реализую ваши идеи, отвечу на вопросы и учту все пожелания!
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Портфолио
- Дизайн детской комнаты40 просмотров
- Кухня в скандинавском стиле53 просмотра
- Санузел51 просмотр
- Дизайн детской комнаты86 просмотров
- Спальня-кабинет110 просмотров
- Санузел100 просмотров
- Спальня114 просмотров
- Спальня в классическом стиле116 просмотров
- Кухня-гостиная131 просмотр
- Светлый санузел114 просмотров
- Гостиная109 просмотров
- Сауна с комнатой отдыха127 просмотров
Отзывы заказчиков
$43
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа, великолепный вкус, идеальный интерьер. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично поработали! Рекомендую!
$21
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую Елену как ответственного исполнителя. Она не только сделала отличный интерьер, но и показала мне другие варианты в 3D, чтобы я наглядно убедилась в том, что предложенный ею вариант - самый оптимальный (хоть и не была обязана делать столько лишней работы). Большое спасибо за проделанный труд и любовь к своему делу!
Ответный отзыв
Было приятно с вами работать.
$30
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, рекомендую! Я дала картинку как отправную точку по стилю, Елена воплотила идею в рамках моей комнаты. Интерьер получился красивым и удобным. Большое спасибо за отлично проделанную работу!
Ответный отзыв
С Эльвирой приятно и легко работать. Рекомендую.
$30
10 баллов
5 лет назад
Елена с заданием справилась на отлично! Сделала все быстро и качественно. Органично вписала в дизайн все мои пожелания и посоветовала дизайнерские решения там где это было нужно. Рекомендую и сама планирую продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Понятные правки, хорошая коммуникация и оплата в срок. Было приятно с вами работать, продолжаем дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.