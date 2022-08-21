ElenaLarionova

Расшифровка аудио и видео материалов, набор рукописного и печатного текста

Имею опыт дословной расшифровки на заказ нескольких часов аудиозаписей подростковых фокус-групп (5 голосов в записи) и интервью с разговорной речью. Готова работать как с диктофонными записями, так и с видеороликами. Могу выполнить дословную расшифровку, включая ремарки, а также отредактировать разговорную речь (грамотно выстроить предложения), проставить тайм-коды. Опыта набора текста на заказ пока нет, но, будучи студенткой, в личных целях регулярно набираю и оформляю в Word и Google Docs собственные и чужие рукописные учебные конспекты, в том числе с английским текстом, таблицами, формулами, рисунками, что могу предложить и здесь. В общей сложности имею опыт набора нескольких сотен страниц. Уверенный пользователь ПК, владею всеми программами пакета Microsoft Office + Google Docs. Сильные стороны: грамотная письменная речь, ответственность и пунктуальность, высокая скорость печати. Опыта не много, зато много желания работать, учиться и помогать. Готова выполнять любые задачи на условиях заказчика. Буду рада сотрудничеству.

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Freelance