Елена ElenaLena12ElenaLena12
40 летУкраина/Белогорск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Качественные баннеры для сайта, социальных сетей, рекламных сетей. Инфографика для маркетплейса. Создание макета сайта, интернет-магазина в Figma.
Только качественно и в срок - создание запоминающихся баннеров для сайта, социальных сетей, рекламных сетей, инфографики для маркетплейса. Создание макета сайта, интернет-магазина в Figma.
Доброго времени суток! Меня зовут Елена, и я готова выполнить Ваш заказ прямо сейчас!
Я знаю что такое ответственность и исполнительность, благодаря этому вы можете ждать от меня:
Качественный результат.
Оперативность и доброжелательность в общении.
Я ответственный, проактивный, стрессоустойчивый, коммуникабельный, честный человек.
Срок исполнения от 1 до 3 дней для баннера и инфографики (в зависимости от сложности работы);
от 7 дней для создания макета для сайта, интернет-магазина в Figma.
Telegram https://t.me/elenagetm
электронная почта : [email protected]
Портфолио
- Инфографика для маркетплейса, карточки товара7 просмотров
- Баннер на сайт, социальные сети, рекламные сети.13 просмотров