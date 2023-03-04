Качественные баннеры для сайта, социальных сетей, рекламных сетей. Инфографика для маркетплейса. Создание макета сайта, интернет-магазина в Figma.

Только качественно и в срок - создание запоминающихся баннеров для сайта, социальных сетей, рекламных сетей, инфографики для маркетплейса. Создание макета сайта, интернет-магазина в Figma.

Доброго времени суток! Меня зовут Елена, и я готова выполнить Ваш заказ прямо сейчас!

Я знаю что такое ответственность и исполнительность, благодаря этому вы можете ждать от меня:

Качественный результат. Оперативность и доброжелательность в общении. Я ответственный, проактивный, стрессоустойчивый, коммуникабельный, честный человек.

Срок исполнения от 1 до 3 дней для баннера и инфографики (в зависимости от сложности работы);

от 7 дней для создания макета для сайта, интернет-магазина в Figma.

Telegram https://t.me/elenagetm

электронная почта : [email protected]