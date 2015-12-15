Правильные тексты преумножают деньги!

Здравствуйте! Меня зовут Елена. Моя основная профессия - парикмахер, от которой я давно ушла. Создание статей, для меня – это и творческое увлечение, и основная работа. А раз, это мой единственный источник дохода, то Вы можете смело доверить мне заказ, так как к нему я отнесусь с

полной отдачей. Я так же понимаю, что хорошие авторы с серьёзным и ответственным подходом сегодня «на дороге не валяются». Именно поэтому я и стремлюсь сохранить репутацию

востребованного копирайтера. А обучениев различных школах и тренингах помогает мне не стоять на месте, а, наоборот,

повышать навыки специалиста. Например, школа Юлии Волкодав и тренинги Артура Будовского сыграли в этом важную роль.

Темы, на которые я больше всего люблю писать:

строительство

ремонт

красота и здоровье

кино

путешествия, страны

Мои специализации: копирайтинг, рерайтинг, продающие тексты и SEO. Выбрав меня в качестве исполнителя, Вы получите качественный контент для своего сайта или блога. И я буду очень рада,

если мои услуги помогут Вам достичь Ваших целей по продвижению бизнеса.

Выгоды сотрудничества со мной:

· Все мои тексты уникальны, содержательны и хорошо структурированы.

· Я заинтересована не только в выполнении работы,но и в (повторюсь) конечном результате. Мне важно, что бы мои тексты на Вашем сайте, действительно, работали и увеличивали трафик. Тогда это будет и моя победа!

· Как я уже говорила, репутация хорошего автора для меня, наверно, важнее даже денег. А это обязательно скажется на подходе к работе, которую Вы мне доверите. По-другому быть не может.

Если Вы сейчас доверите мне заказ, то мои тексты увеличат посетителей Вашего сайта и преумножат Ваши

деньги! )))

Добро пожаловать в мой мир текстов!