Здравствуйте! Меня зовут Елена. Моя основная профессия - парикмахер, от которой я давно ушла. Создание статей, для меня – это и творческое увлечение, и основная работа. А раз, это мой единственный источник дохода, то Вы можете смело доверить мне заказ, так как к нему я отнесусь с
полной отдачей. Я так же понимаю, что хорошие авторы с серьёзным и ответственным подходом сегодня «на дороге не валяются». Именно поэтому я и стремлюсь сохранить репутацию
востребованного копирайтера. А обучениев различных школах и тренингах помогает мне не стоять на месте, а, наоборот,
повышать навыки специалиста. Например, школа Юлии Волкодав и тренинги Артура Будовского сыграли в этом важную роль.
Темы, на которые я больше всего люблю писать:
строительство
ремонт
красота и здоровье
кино
путешествия, страны
Мои специализации: копирайтинг, рерайтинг, продающие тексты и SEO. Выбрав меня в качестве исполнителя, Вы получите качественный контент для своего сайта или блога. И я буду очень рада,
если мои услуги помогут Вам достичь Ваших целей по продвижению бизнеса.
Выгоды сотрудничества со мной:
· Все мои тексты уникальны, содержательны и хорошо структурированы.
· Я заинтересована не только в выполнении работы,но и в (повторюсь) конечном результате. Мне важно, что бы мои тексты на Вашем сайте, действительно, работали и увеличивали трафик. Тогда это будет и моя победа!
· Как я уже говорила, репутация хорошего автора для меня, наверно, важнее даже денег. А это обязательно скажется на подходе к работе, которую Вы мне доверите. По-другому быть не может.
Если Вы сейчас доверите мне заказ, то мои тексты увеличат посетителей Вашего сайта и преумножат Ваши
деньги! )))
Добро пожаловать в мой мир текстов!
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