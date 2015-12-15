ElenaMUR-2015

Елена Мурычева ElenaMUR-2015

 
43 годаРоссия/Бийск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Правильные тексты преумножают деньги!

Здравствуйте!  Меня зовут Елена. Моя основная профессия  - парикмахер, от которой я давно ушла. Создание статей,  для меня – это и творческое увлечение, и основная работа. А раз,  это мой единственный источник  дохода, то Вы можете смело доверить мне заказ, так как к нему я отнесусь с

полной отдачей. Я так же понимаю, что хорошие авторы с серьёзным и ответственным подходом сегодня  «на дороге не валяются». Именно поэтому я и стремлюсь сохранить репутацию

востребованного  копирайтера. А обучениев различных школах и тренингах помогает мне не стоять на месте, а, наоборот,

повышать навыки специалиста. Например, школа Юлии Волкодав и тренинги Артура Будовского  сыграли в этом важную роль.

Темы, на которые я больше всего люблю писать: 

строительство

 ремонт

 красота и здоровье

 кино

 путешествия, страны

Мои специализации: копирайтинг, рерайтинг, продающие тексты и SEO. Выбрав меня  в качестве исполнителя, Вы получите качественный контент для своего сайта или блога. И я буду очень рада,

если мои услуги помогут Вам достичь Ваших целей по продвижению бизнеса.

Выгоды сотрудничества со мной:

·        Все мои тексты уникальны, содержательны и хорошо структурированы.

·        Я заинтересована не только в выполнении работы,но и в (повторюсь)  конечном результате. Мне важно, что бы мои тексты на Вашем сайте, действительно, работали и увеличивали трафик. Тогда это будет и моя победа!

·        Как я уже говорила, репутация хорошего автора для меня, наверно, важнее даже денег. А это обязательно скажется на подходе к работе, которую Вы мне доверите. По-другому быть не может.

Если Вы сейчас доверите мне заказ, то мои тексты увеличат посетителей Вашего сайта и преумножат Ваши

деньги! )))

Добро пожаловать в мой мир текстов!

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