ElenaPlotnikova

Я профессиональный журналист. Я работаю журналистом, писателем и интервьюером более 10 лет. У меня есть опыт работы со знаменитостями, чиновниками, обычными людьми. Я могу делать репортажи со сцены, я могу делать аналитические статьи. Кроме того, я могу переписать тексты. Я работаю на русском и английском языках. Я работал в самом известном издательстве в России - Аргументы и Факты. Кроме того, я создал тексты для сайтов Forbes и благотворительных фондов. Я буду рад попытаться поработать с вами.

https://aif.ru/opinion/author/1629 - моя страница

I am a professional journalist. I have been working as a journalist, writer and interviewer for over 10 years. I have experience with celebrities, officials, ordinary people. I can do reports from the scene, I can do analytical articles. In addition, I can rewrite texts. I work in Russian and English.I worked in the most famous publishing house in Russia - Arguments and Facts.

In addition, I created texts for Forbes and charity fund sites.