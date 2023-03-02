ElenaPonomareva9

Контент - завод для российских и иностранных экспертов, позволяющий зарабатывать от 1 млн почти без вложений.

Меня зовут Елена, моя команда занимается созданием контент — завода для российских и иностранных экспертов с целью продвижения в социальных сетях.

Привлекаем целевых подписчиков в блоги на уникальные онлайн — продукты, помогаем уже в первый месяц работы окупить маркетинговые вложения в проект не менее 200%.



С нашей помощью клиенты зарабатывают Х5 уже в первый месяц работы.

Среди них были: детские игровые комнаты в ОАЭ/Кипр, электрификация велосипедов в Эстонии, психологи и коучи в РФ, эксперты в области образования по всему миру.