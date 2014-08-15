Ищите опытного и ответственного тестировщика! Обращайтесь!
- Отличное знание всей теоретической базы тестирования (наличие диплома), а также практический опыт тестирования ПО- десктопные приложения, веб-сервисы, сайты, интернет-магазины, банковские продукты.
- Ручное и автоматизирование тестирование (Selenium IDE, Selenium Web Driver), неприрывная интеграция - Jenkins CI
- Предоставление всей необходимой документации- тест планы, тест кейсы, протоколов результата тестирования, с метриками и графиками.
- Фиксация найденых багов в баг- трекинговых системах Jira, Bugzilla (на выбор, по желанию заказчика).
- Различные формы оплаты- PayPal, WEB money, карточные счета, денежные переводы.
- Аналитический склад ума, инициативность в решение проблем, внимание к деталям, ответственность.
- Свободный разговорный и письменный английский язык.
- Профессиональные знания SQL, HTML/CSS, основ ООП, С#, Java
- Опыт работы в банковской сфере- 6 лет.
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