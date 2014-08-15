Профессиональное, качественное тестирование сервисов, сайтов, приложений.

Ищите опытного и ответственного тестировщика! Обращайтесь!

- Отличное знание всей теоретической базы тестирования (наличие диплома), а также практический опыт тестирования ПО- десктопные приложения, веб-сервисы, сайты, интернет-магазины, банковские продукты.

- Ручное и автоматизирование тестирование (Selenium IDE, Selenium Web Driver), неприрывная интеграция - Jenkins CI

- Предоставление всей необходимой документации- тест планы, тест кейсы, протоколов результата тестирования, с метриками и графиками.

- Фиксация найденых багов в баг- трекинговых системах Jira, Bugzilla (на выбор, по желанию заказчика).

- Различные формы оплаты- PayPal, WEB money, карточные счета, денежные переводы.

- Аналитический склад ума, инициативность в решение проблем, внимание к деталям, ответственность.

- Свободный разговорный и письменный английский язык.

- Профессиональные знания SQL, HTML/CSS, основ ООП, С#, Java

- Опыт работы в банковской сфере- 6 лет.