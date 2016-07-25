Бухгалтерия и экономика, закупка и логистика, проекты

1С: 8.1 "Бухгалтерия" (первичная документация, формирование книги продаж и книги покупок, списание материалов, акты сверок с контрагентами, путевой лист).

Закупка и логистика в рамках проекта (электротехническое и электрощитовое направления, 20-футовые контейнеры Containex (Австрия), комплекты мебели, средства индивидуальной защиты, канцтовары, хозтовары).

Образование: высшее. Факультет: экономика и управление на предприятии в сфере сервиса. Специальность: экономист-менеджер. Санкт-Петербургская Государственная Академия Сервиса и Экономики.

Санкт-Петербургский физико-механический инженерный колледж им.С.А. Зверева. Бухгалтер-экономист