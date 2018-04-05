ElenaSever

Специалист по рекламе в Релкамной сети Яндекса
Меня зовут Елена Северухина. Я начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (маркетолог по образованию).
Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их
внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить Вам интернетрекламу, которая привлечет на Ваш сайт заинтересованных в покупке вашего
продукта клиентов, бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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