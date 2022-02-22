ElenaSilim

Монтаж видео для вашего бизнеса или семейного события
Смонтирую для вас видеоролик для бизнеса . Создам красивое музыкальное поздравление. Объединю все ваши семейные события в единый семейный альбом.
Создам для Вас:
- Рекламные посты;
- Живые обложки для ВК;
- Шапки для групп;
- Меню для группы;
- Аватарки;
-3D Аватарки;
- 3D посты
- Бесконечную структуру аккаунта в Инстаграм;
- Дизайны для сторис в ВК и Инстаграм;
- Дизайны для вечных сторис в Инстаграм;
- Дизайн профиля под ключ;
- Продающие промо-ролики;
Пишите в ЛС или в Watsap + 7 9115592105
Действие аккаунта приостановлено!