ElenaSilim

Монтаж видео для вашего бизнеса или семейного события

Смонтирую для вас видеоролик для бизнеса . Создам красивое музыкальное поздравление. Объединю все ваши семейные события в единый семейный альбом.

Создам для Вас:

- Рекламные посты;

- Живые обложки для ВК;

- Шапки для групп;

- Меню для группы;

- Аватарки;

-3D Аватарки;

- 3D посты

- Бесконечную структуру аккаунта в Инстаграм;

- Дизайны для сторис в ВК и Инстаграм;

- Дизайны для вечных сторис в Инстаграм;

- Дизайн профиля под ключ;

- Продающие промо-ролики;

Пишите в ЛС или в Watsap + 7 9115592105