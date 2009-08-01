Художник
с 08.2009 по наст. время (5 лет 5 месяцев)
Бавария Моторс Украина (Официальный дилер BMW в Украине)
Мастер аэрографии с 01.2005 по наст. время (10 лет)
Художник (Нанесение рисунка на любую поверхность)
Создание эскизов , 3d-визуализации того , как будет выглядеть объект после нанесения рисунка в соответствии с пожеланиями заказчика.
Роспись стен, потолков, мебели, бытовой техники.
Нанесение аэрографии на автомобили, мотоциклы, катера .
Образование Высшее
Крымский государственный университет.
Навыки работы с компьютером:
Adobe Photoshop - эксперт, использую в настоящее время.
Академический рисунок и живопись – эксперт, использую в настоящее время, 15 лет опыта.
Работа с графическим планшетом – эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта.
Аэрография – эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта.
Преподавание живописи – эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта.
Портфолио: http://elenaspodina.daportfolio.com/