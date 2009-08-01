2d художник, иллюстратор.

Художник

с 08.2009 по наст. время (5 лет 5 месяцев)

Бавария Моторс Украина (Официальный дилер BMW в Украине)

Мастер аэрографии с 01.2005 по наст. время (10 лет)

Художник (Нанесение рисунка на любую поверхность)

Создание эскизов , 3d-визуализации того , как будет выглядеть объект после нанесения рисунка в соответствии с пожеланиями заказчика.

Роспись стен, потолков, мебели, бытовой техники.

Нанесение аэрографии на автомобили, мотоциклы, катера .

Образование Высшее

Крымский государственный университет.

Навыки работы с компьютером:

Adobe Photoshop - эксперт, использую в настоящее время.

Академический рисунок и живопись – эксперт, использую в настоящее время, 15 лет опыта.

Работа с графическим планшетом – эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта.

Аэрография – эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта.

Преподавание живописи – эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта.

Портфолио: http://elenaspodina.daportfolio.com/