Статьи, тексты, переводы

Здравствуйте, я маркетолог – аналитик по профессии, благодаря своей работе имею хороший опыт написания статей в различные печатные издания. Мое второе высшее образование «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и стажировка за границей позволяет выполнять переводы качественно и в срок.

Буду рада сотрудничеству.

Основные направления работы:

- написание статей (копирайтинг/ рерайтинг);

- переводы - (английский/ русский);

- редактирование, вычитка текстов.