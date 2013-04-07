Статьи, тексты, переводы
Здравствуйте, я маркетолог – аналитик по профессии, благодаря своей работе имею хороший опыт написания статей в различные печатные издания. Мое второе высшее образование «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и стажировка за границей позволяет выполнять переводы качественно и в срок.
Буду рада сотрудничеству.
Основные направления работы:
- написание статей (копирайтинг/ рерайтинг);
- переводы - (английский/ русский);
- редактирование, вычитка текстов.
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