ElenaTsurilova

выполню студенческие работы по специальности "Психология".Быстро,качеств-но
Уважаемые заказчики!
Буду рада помочь вам в написании курсовых и дипломных работ по специальности "Психология".
Имею высшее образование: диплом государственного образца - Психолог.Преподаватель психологии-.
Работаю только в одном направлении - психология, не притворяюсь спец-ом во всех гуманитарных науках.
В теоретической части своих работ гарантирую использование материалов из библиотек, все исследования эмпирической части работ фиксирую методами математической обработки. Возможно разъяснение обработки полученных данных.
Сроки и цены обсуждаются.
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