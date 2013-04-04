ElenaTsurilova

выполню студенческие работы по специальности "Психология".Быстро,качеств-но

Уважаемые заказчики!

Буду рада помочь вам в написании курсовых и дипломных работ по специальности "Психология".

Имею высшее образование: диплом государственного образца - Психолог.Преподаватель психологии-.

Работаю только в одном направлении - психология, не притворяюсь спец-ом во всех гуманитарных науках.

В теоретической части своих работ гарантирую использование материалов из библиотек, все исследования эмпирической части работ фиксирую методами математической обработки. Возможно разъяснение обработки полученных данных.

Сроки и цены обсуждаются.