Здравствуйте!
Меня зовут Елена, я — веб-дизайнер!
Специализируюсь в области создания дизайна многостраничных сайтов, интернет-магазинов, Landing Page, афиш/баннеров, оформления соц.сетей, логотипов, прототипировании, UI/UX.
Сделаю ↓
- современный
- адаптивный
- продающий дизайн сайта
- c уникальным контентом ориентированным на вашу целевую аудиторию
- анализ сайтов конкурентов
- предложу вариант решения вашей задачи с помощью дизайна с учётом особенностей вашего бизнеса
Работаю за приемлемый гонорар, соблюдаю обговоренные сроки, очень лояльно отношусь к требованиям заказчика.
Могу разработать дизайн как с "нуля", так и по вашему прототипу с учётом всех ваших требований к оформлению.
Для продуктивной совместной работы от вас потребуется отвечать на мои вопросы (я их составлю и направлю вам) и оперативно предоставлять запрашиваемую информацию.
Сомневаетесь в моих способностях? Я готова выполнить ваше тестовое задание.
Давайте начнём обсуждение вашего проекта прямо сейчас!
Бонусы и плюшки обещаю каждому своему клиенту.
Со мной можно связаться:
WhatsApp +79307142989
ВК https://vk.com/write32909574
почта [email protected]
Портфолио https://www.behance.net/disbugrovaelena
Отзывы: https://freelance.ru/reviews/ElenaTsyganova/
Я готова приложить все свои силы и знания, чтобы воплотить задуманное вами. Огромное желание найти интересный проект и реализовать его. Работаю с полной отдачей и огромным энтузиазмом. Имею свое видение прекрасного, увлекаюсь рисованием, владею Photoshop, ретушь, немного фотографирую. Высшее образование по специальности маркетолог, прошла онлайн обучение по веб-дизайну. Никогда не перестаю самосовершенствоваться.
Портфолио
- Веб-дизайн - Landing Page для It-аутсорсинг385 просмотров
- Баннеры для ВК и ФБ Дизайн интерьера458 просмотров
- Веб-дизайн - Landing Page для психолога343 просмотра
- Веб-дизайн - Landing Page раздел Дренаж319 просмотров
- Дизайн сайта питомника котов314 просмотров
- Сайт для детской студии танцев370 просмотров
- Баннер-афиша курсов505 просмотров
- Баннер-афиша курсов399 просмотров
- Сайт-афиша331 просмотр
- Баннер "Ликвидация"1072 просмотра
- Оформление соц. сетей490 просмотров
- Обработка фотографий в стиле "Мульти экспозиция"690 просмотров