Делаю с любовью к делу!

Здравствуйте!

Меня зовут Елена, я — веб-дизайнер!

Специализируюсь в области создания дизайна многостраничных сайтов, интернет-магазинов, Landing Page, афиш/баннеров, оформления соц.сетей, логотипов, прототипировании, UI/UX.

Сделаю ↓

современный

адаптивный

продающий дизайн сайта

c уникальным контентом ориентированным на вашу целевую аудиторию

анализ сайтов конкурентов

предложу вариант решения вашей задачи с помощью дизайна с учётом особенностей вашего бизнеса

Работаю за приемлемый гонорар, соблюдаю обговоренные сроки, очень лояльно отношусь к требованиям заказчика.

Могу разработать дизайн как с "нуля", так и по вашему прототипу с учётом всех ваших требований к оформлению.

Для продуктивной совместной работы от вас потребуется отвечать на мои вопросы (я их составлю и направлю вам) и оперативно предоставлять запрашиваемую информацию.

Сомневаетесь в моих способностях? Я готова выполнить ваше тестовое задание.

Давайте начнём обсуждение вашего проекта прямо сейчас!

Бонусы и плюшки обещаю каждому своему клиенту.

Со мной можно связаться:

WhatsApp +79307142989

ВК https://vk.com/write32909574

почта [email protected]

Портфолио https://www.behance.net/disbugrovaelena

Отзывы: https://freelance.ru/reviews/ElenaTsyganova/

Я готова приложить все свои силы и знания, чтобы воплотить задуманное вами. Огромное желание найти интересный проект и реализовать его. Работаю с полной отдачей и огромным энтузиазмом. Имею свое видение прекрасного, увлекаюсь рисованием, владею Photoshop, ретушь, немного фотографирую. Высшее образование по специальности маркетолог, прошла онлайн обучение по веб-дизайну. Никогда не перестаю самосовершенствоваться.