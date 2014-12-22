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Елена
ElenaVerovets
ElenaVerovets
34 года
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
Рерайт, копирайт, написание отзывов, скрытая реклама. Работа качественная!
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга
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Цены на услуги
3
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