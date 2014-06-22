ElenaVidnaya

Елена ElenaVidnaya

 
61 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Качественно, в срок

большой опыт работы в маркетинге, контент менеджменте.

Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга