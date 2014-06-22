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Елена
ElenaVidnaya
ElenaVidnaya
61 год
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
Качественно, в срок
большой опыт работы в маркетинге, контент менеджменте.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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Цены на услуги
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