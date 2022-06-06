ElenaXAHTA

Создание и настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ

Здравствуйте!

Я специалист по контекстной рекламе в Яндекс Директ, прошла обучение в школе "Т.У.З.И.Р." Я могу предложить:

- анализ ниши

- анализ конкурентов

- ручной сбор семантики

- создание рекламного кабинета

- ручная сборка целевых ключевых фраз

- ручной отбор минус-слов (для экономии средств РК)

- написание рекламного объявления + 2 для теста

- выставление оптимальных ставок для окупаемости кампании

- выявление запрещенных площадок

- создание быстрых ссылок, дополнительных описаний

БОНУС - бесплатно 2 недели ведение, анализ и корректировка кампании, создание турбо-сайте БЕСПЛАТНО.

Нужно для заказа:

1. Логин и пароль от Яндекс Директ (если есть)

2. Адрес сайта (если есть)

3. Регион рекламной кампании

4. Время рекламной кампании

5. Ваши пожелания по ключевым фразам / объявлениям

6. Ваши преимущества перед конкурентами которые можно использовать в объявлениях (факты, цифры, преимущества, акции, выгодные предложения и прочее)

Срок выполнения - 2-3 дня, цена - от 2000 рублей.