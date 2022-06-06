ElenaXAHTA

Здравствуйте!
Я специалист по контекстной рекламе в Яндекс Директ, прошла обучение в школе "Т.У.З.И.Р." Я могу предложить:
- анализ ниши
- анализ конкурентов
- ручной сбор семантики
- создание рекламного кабинета
- ручная сборка целевых ключевых фраз
- ручной отбор минус-слов (для экономии средств РК)
- написание рекламного объявления + 2 для теста
- выставление оптимальных ставок для окупаемости кампании
- выявление запрещенных площадок
- создание быстрых ссылок, дополнительных описаний
БОНУС - бесплатно 2 недели ведение, анализ и корректировка кампании, создание турбо-сайте БЕСПЛАТНО.
Нужно для заказа:
1. Логин и пароль от Яндекс Директ (если есть)
2. Адрес сайта (если есть)
3. Регион рекламной кампании
4. Время рекламной кампании
5. Ваши пожелания по ключевым фразам / объявлениям
6. Ваши преимущества перед конкурентами которые можно использовать в объявлениях (факты, цифры, преимущества, акции, выгодные предложения и прочее)
Срок выполнения - 2-3 дня, цена - от 2000 рублей.