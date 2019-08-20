Готова приступить к выполнению качественной работы в короткие сроки.
Готова приступить к качественной работе в кратчайшие сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Спасибо большое за работу! Собрана база на 100 компаний и сделана рассылка - точно по ТЗ)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко и понятно ставит свои задачи.