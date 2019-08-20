ElenaZhu

Елена ElenaZhu

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Готова приступить к выполнению качественной работы в короткие сроки.

Готова приступить к качественной работе в кратчайшие сроки.

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Отзывы заказчиков

teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Собрать базу контактов и Email (по Москве)
Спасибо большое за работу! Собрана база на 100 компаний и сделана рассылка - точно по ТЗ)
Отличный заказчик! Четко и понятно ставит свои задачи.
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