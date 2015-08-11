Переводчик английского/немецкого языков

[table] Тарасова Елена Юрьевна Адрес: Тверская обл., г. Конаково Телефон: 8(905)125-11-79 E-mail: [email protected] Дата рождения: 10.05.1989 Предполагаемая позиция Переводчик фрилансер Образование Тверской Государственный Университет Сентябрь 2006— июнь 2011 Факультет иностранных языков и международной коммуникации Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур Квалификация: лингвист. преподаватель Владение иностранными языками Английский свободный Немецкий свободный Опыт работы С 2011—н.в. переводчик фрилансер Сентябрь 2011—сентябрь 2014 Международный Аэропорт Шереметьево; диспетчер СОПП ДОПП Сентябрь 2014-н.в. АПК-Дмитрогорское; переводчик (выполнение письменного перевода, осуществление устного перевода, сопровождение иностранного