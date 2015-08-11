ElenaZhuravleva

Елена ElenaZhuravleva

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик английского/немецкого языков

[table] Тарасова Елена Юрьевна   Адрес: Тверская обл., г. Конаково   Телефон: 8(905)125-11-79   E-mail: [email protected]   Дата рождения: 10.05.1989       Предполагаемая позиция   Переводчик фрилансер     Образование Тверской Государственный Университет   Сентябрь 2006— июнь 2011 Факультет иностранных языков и международной коммуникации Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур Квалификация: лингвист. преподаватель                   Владение иностранными языками   Английский свободный Немецкий свободный       Опыт работы   С 2011—н.в. переводчик фрилансер   Сентябрь 2011—сентябрь 2014 Международный Аэропорт Шереметьево; диспетчер СОПП ДОПП Сентябрь 2014-н.в. АПК-Дмитрогорское; переводчик (выполнение письменного перевода, осуществление устного перевода, сопровождение иностранного

управляющего производством на совещаниях, переговорах)   [/table]  ДополнительноОпыт работы внештатным сотрудником в переводческих компаниях, свободное владение языками, стажировка в США (2010), опытный пользователь ПК 

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$5/час
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