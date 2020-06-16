Elena_1602

Елена Карымова Elena_1602

 
33 годаРоссия/Ижевск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайтов

Обо мне:

Опыт работы в дизайне около 5 лет. Создаю дизайн в соответствии с ожиданиями и требованиями клиента. Соблюдаю заданные сроки. Работаю до результата и не боюсь правок :)

Предпочитаю работать по ТЗ, но если его нет - это не беда, можно показать пару примеров с понравившимся дизайном и составить краткое описание того, что нужно.

Всегда на связи.

Я занимаюсь:

  • Дизайном сайтов (от лэндингов до полноценных интернет-магазинов и многостраничных сайтов);
  • Разработкой логотипов;
  • Дизайном соц.сетей;
  • Дизайном полиграфии.
Программы:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Figma
  • After Effects
Дизайн сайтаFigmaIllustratorPhotoshopAfter EffectsМногостраничный сайт