Elena_1602

Дизайн сайтов
Обо мне:
Опыт работы в дизайне около 5 лет. Создаю дизайн в соответствии с ожиданиями и требованиями клиента. Соблюдаю заданные сроки. Работаю до результата и не боюсь правок :)
Предпочитаю работать по ТЗ, но если его нет - это не беда, можно показать пару примеров с понравившимся дизайном и составить краткое описание того, что нужно.
Всегда на связи.
Я занимаюсь:
- Дизайном сайтов (от лэндингов до полноценных интернет-магазинов и многостраничных сайтов);
- Разработкой логотипов;
- Дизайном соц.сетей;
- Дизайном полиграфии.
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Figma
- After Effects
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