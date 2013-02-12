Elena_74

Елена Elena_74

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР

Предлагаю квалифицированные услуги по ведению, восстановлению бухгалтерского учета, подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности, анализу фин.-хоз. деятельности (форма налогообложения любая). Опыт работы бухгалтером 11 лет, из них последние 7 лет главным бухгалтером (производство,опт.торговля, услуги). Хорошее знание бухгалтерских программ 1С Предприятие (7.7, 8.2), на данный момент установлена 1С 8.2 Предприятие.

Оплата зависит от объема работ.

Бухгалтерские услуги
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от $50
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Финансовые услуги
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга