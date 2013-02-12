ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР

Предлагаю квалифицированные услуги по ведению, восстановлению бухгалтерского учета, подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности, анализу фин.-хоз. деятельности (форма налогообложения любая). Опыт работы бухгалтером 11 лет, из них последние 7 лет главным бухгалтером (производство,опт.торговля, услуги). Хорошее знание бухгалтерских программ 1С Предприятие (7.7, 8.2), на данный момент установлена 1С 8.2 Предприятие.

Оплата зависит от объема работ.