Elena_Aniskam

Пою, читаю, пишу, сочиняю

Ответственна и пунктуальна! Доброта и честность - в приоритете.

Петь, импровизировать и сочинять - мои любимые занятия.

С уважением отношусь к Слову, как написанному, так и произнесенному.

Обожаю неологизмы и путешествия!

Моя авторская книжка на Литрес:

https://www.litres.ru/elena-maksina-12715017/lubit-i-pet-stihi-pesni-poemy-scenarii/