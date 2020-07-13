Elena_Aniskam

Елена Elena_Aniskam

 
55 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Пою, читаю, пишу, сочиняю

Ответственна и пунктуальна! Доброта и честность - в приоритете.

Петь, импровизировать и сочинять - мои любимые занятия.

С уважением отношусь к Слову, как написанному, так и произнесенному.

Обожаю неологизмы и путешествия!

Моя авторская книжка на Литрес: 

https://www.litres.ru/elena-maksina-12715017/lubit-i-pet-stihi-pesni-poemy-scenarii/