Elena_Doneck

Быстро и качественно уникальные тексты

Быстро и качественно пишу уникальные тексты на разные темы.

Статьи, продающие тексты, посты для блогов (Инстаграм, Яндекс Дзен, ВКонтакте), интервью, рецензии, эссе, описания товаров, пресс-релизы, чек-листы, тексты для рассылок, а также составление контент-планов, корректура и редактура готовых текстов.

14 лет работы в журналистике, 8 из них - на позиции редактора и заместителя главного редактора. Работа в газете научила соблюдать дедлайны, при этом делать работу не только быстро, но и качественно, с умом.

Живу в Донецке.

Образование - Институт журналистики Киевского национального университета. Есть понимание специфики разных жанров, не только теория, но и практический опыт работы в каждом из них.

Сотрудничала с детскими, женскими, спортивными, общественно-политическими изданиями, поэтому могу быть вам полезна в подготовке статей на самые разные темы. Пишу как информационные, так и продающие тексты.

Очень рада, что всего за несколько месяцев работы на Текстброкер удалось продвинуться до третьего уровня и получить много положительных отзывов от клиентов! Это самый ценный и приятный бонус от работы!

Буду рада сотрудничеству!