Образование высшее. Факультет психологии Днепропетровского Государственного Университета.

Опыт работы в кадровом менеджменте с 2000 г.

Возможности:

Свободный доступ к Интернету.

Возможность работать 3 - 4 часа в день (в том числе в дневное время).

Могу заниматься написанием статей (гуманитарное и естественнонаучное направление - копирайт, , более широкий спектр - рерайт), рефератов.

Поиск нужной информации, обработка текстов.

Английский - со словарем (могу переводить с английского на русский простые тексты).