Образование высшее. Факультет психологии Днепропетровского Государственного Университета.
Опыт работы в кадровом менеджменте с 2000 г.
Возможности:
Свободный доступ к Интернету.
Возможность работать 3 - 4 часа в день (в том числе в дневное время).
Могу заниматься написанием статей (гуманитарное и естественнонаучное направление - копирайт, , более широкий спектр - рерайт), рефератов.
Поиск нужной информации, обработка текстов.
Английский - со словарем (могу переводить с английского на русский простые тексты).