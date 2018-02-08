Elena_Izmailova

Качественная транскрибация аудио/видео файлов. Набор текста. 8руб/1мин

Добрый день!Выполняю большой перечень работ:- набор, корректировку, распознавание любого текста на компьютере со сканированных страниц - как рукописных, так и напечатанных на русском языке.Текст любой сложности и тематики. Помогу отформатировать документы Microsoft Word,Exel.А так же:- вручную разошлю письма (100 штук) на е-mail-адреса по Вашей базе, при необходимости составлю письмо для отправки. Работаю по предоставленному мне списку компаний. Предоставлю отчет о проделанной работе.- соберу для Вас вручную информационную базу данных компаний любой тематики. Сбор данных провожу из открытых источников (наименование, сайт, адрес, телефон, почта). Сбор данных производится исключительно вручную- вручную размещу объявления по Вашей базе досок. Готовлю подробный отчёт в файле формата Exсel с прикреплением ссылки на объявление. Для размещения я регистрирую электронную почту, которую буду использовать для размещения и активации объявлений, после размещения даю Вам логин и пароль от почты.