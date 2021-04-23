Elena_Kulbashina

Непродолжительное время работала контент-менеджером. Занималась поиском фото в интернете, писала новости, небольшие тексты. Наполняла сайт разным контентом. На протяжении 5 лет работаю в книжном клубе "КСД", благодаря этому достаточно много читаю.

Ответственная, пунктуальная, легко усваиваю новые знания, готова обучаться!) Стремлюсь к развитию и карьерному росту!

Обладаю "чистой" устной и письменной речью, умею искать и анализировать информацию. Владею ПК на уровне продвинутого пользователя. Есть опыт работы с приложениями MS Office, Advego, Etxt. Анти-плагиат, Exel, Google-таблицы, Google-документы.

Хочу попробовать себя в новой роли фрилансера. К работе подхожу очень ответственно, если взялась за дело, всегда довожу его до конца! Буду рада сотрудничеству!)