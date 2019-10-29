Elena_Linnik

Специалист по рекламе в Яндекс.Директ (РСЯ)

Здравствуйте! Меня зовут Елена - специалист по контекстной рекламе в Яндекс.Директ (РСЯ) Заинтересована в успешном и долгосрочном сотрудничестве, поэтому с самого начала полностью включаюсь в проект. Для меня важно разобраться во всех деталях Вашего бизнеса, которые связаны с привлечением клиентов и продажами. Гарантии - привлечение на ваш сайт целевой аудитории.

Предоставляю следующие услуги:

- Настройка рекламной компании

- Тестовая рекламная компания

- Основная рекламная компания

- Ведение и улучшение РК

- Аудит сайта с рекомендациями по улучшению

- Конкурентный анализ

- Аудит работающей РК, не дающей желаемых результатов

Пишите, звоните! Отвечу на все Ваши вопросы!

эл.почта : [email protected]

скайп : elenalinnik007

сайт : https://vk.com/id238061624