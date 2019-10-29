Elena_Linnik

Здравствуйте! Меня зовут Елена - специалист по контекстной рекламе в Яндекс.Директ (РСЯ) Заинтересована в успешном и долгосрочном сотрудничестве, поэтому с самого начала полностью включаюсь в проект. Для меня важно разобраться во всех деталях Вашего бизнеса, которые связаны с привлечением клиентов и продажами. Гарантии - привлечение на ваш сайт целевой аудитории.
Предоставляю следующие услуги:
- Настройка рекламной компании
- Тестовая рекламная компания
- Основная рекламная компания
- Ведение и улучшение РК
- Аудит сайта с рекомендациями по улучшению
- Конкурентный анализ
- Аудит работающей РК, не дающей желаемых результатов
Пишите, звоните! Отвечу на все Ваши вопросы!
эл.почта : [email protected]
скайп : elenalinnik007
сайт : https://vk.com/id238061624