Elena_Linnik

Елена Elena_Linnik

 
46 летУкраина/Мариуполь
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист по рекламе в Яндекс.Директ (РСЯ)

Здравствуйте! Меня зовут Елена - специалист по контекстной рекламе в Яндекс.Директ (РСЯ) Заинтересована в успешном и долгосрочном сотрудничестве, поэтому с самого начала полностью включаюсь в проект. Для меня важно разобраться во всех деталях Вашего бизнеса, которые связаны с привлечением клиентов и продажами. Гарантии - привлечение на ваш сайт целевой аудитории.  

Предоставляю следующие услуги:

- Настройка рекламной компании

- Тестовая рекламная компания

 - Основная рекламная компания

- Ведение и улучшение РК

- Аудит сайта с рекомендациями по улучшению

- Конкурентный анализ

- Аудит работающей РК, не дающей желаемых результатов

  Пишите, звоните! Отвечу на все Ваши вопросы!

эл.почта : [email protected]

скайп : elenalinnik007

сайт :  https://vk.com/id238061624

Аудит сайта