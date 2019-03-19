Elena_Positive

Ответственно и качественно отредактирую текст, исправлю ошибки, переведу текст с украинского языка на русский и наоборот, сделаю транскрибацию!

Могу предложить Вам следующий перечень услуг:

- Проверку,исправление орфографических и грамматических ошибок.

- Исправляю"не точности" перевода с русского на украинский язык и наоборот.

- Перевод текстов с украинского языка на русский и наоборот.

- Транскрибация текстов.

Немного о себе:

- Полное высшее юридическое образование;

- Скрупулезно отношусь к написанному, поскольку в юриспруденции каждая запятая имеет значение;

- Опытный пользователь ПК;

- Знание программ PowerPoint, Word, Excel, Adobe Acrobat, OpenOffice.

- Опыт работы - 8 лет.

От вас надеюсь получить адекватное отношение к моей работе, максимально чёткое задание и соответствующую оплату моего времени и усилий.