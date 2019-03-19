Elena_Positive

Елена Должанская Elena_PositiveElena_Positive
35 летУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ответственно и качественно отредактирую текст, исправлю ошибки, переведу текст с украинского языка на русский и наоборот, сделаю транскрибацию!
Могу предложить Вам следующий перечень услуг:
- Проверку,исправление орфографических и грамматических ошибок.
- Исправляю"не точности" перевода с русского на украинский язык и наоборот.
- Перевод текстов с украинского языка на русский и наоборот.
- Транскрибация текстов.
Немного о себе:
- Полное высшее юридическое образование;
- Скрупулезно отношусь к написанному, поскольку в юриспруденции каждая запятая имеет значение;
- Опытный пользователь ПК;
- Знание программ PowerPoint, Word, Excel, Adobe Acrobat, OpenOffice.
- Опыт работы - 8 лет.
От вас надеюсь получить адекватное отношение к моей работе, максимально чёткое задание и соответствующую оплату моего времени и усилий.