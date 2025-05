Elena_Salm

По образованию – химик широкого профиля (окончила ЧелГУ по специальности «Химия»). Обучалась в аспирантуре Уральского отделения Российской академии наук по специальности Органическая химия» (02.00.03). Работала исследователем в Центре им. Гельмгольца (Мюнхен, Германия) по направлению «Хемоинформатика».Занималась исследованием токсикокинетики в Центре им. Гельмгольца по охране окружающей среды (Лейпциг, Германия).

Рабочий язык – английский. Являюсь автором/соавтором 12 научных публикаций (в т.ч. 4 на английском языке) в ведущих российских и мировых изданиях (см. Портфолио).

Общие и специализированные переводы с английского на русский язык

Высокий уровень владения русским языком, грамотная письменная речь (пройдены курсы «Академическая риторика», 2 года работы преподавателем, публикация 12 научных статей).

Осуществляю переводы научных и технических документов / публикаций с уклоном на химию (любое направление, в т.ч. и квантовая химия), биологию, фармокологию, экологию, физику.

Решение задач/ контрольныхработ/ тестов и т.д.

Хорошее научно-естественное образование позволяет решать задачи по многим дисциплинам (химия, физика, биология, алгебра, мат. анализ, геометрия и т.д.) как школьного, так и вузовского уровня.

Дополнительные возможности

Парсинг данных с использованием Perl-скриптинга;

Поиск и обработка информации;

Конвертация и обработка файлов;

Массовые операции с файлами (batch processing);

Проверка русских текстов на грамотность / составление грамотных текстов на русском языке;

Форматирование текстов;

Большой опыт анализа данных с использованием MS Excel;

Опыт работы с Maxima (бесплатная версия программ Wolfram Mathematica или MatLab).

Хорошие базовые знания С++.

Email: [email protected]

В личном порядке предоставляю имя skype-аккаунта.

Способы оплата

Основной: WebMoney

При необходимости: VISA Card (Is Bankasi), MasterCard (Сбербанк).

Всегда рада плодотворному сотрудничеству, что обеспечивается качественной работой.

Всего доброго и спасибо за посещение!

Елена

To be the chemist, to see the world!

L. Pauling