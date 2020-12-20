Классный дизайн !? Нестандартные решения !? Давайте сотрудничать!
Если ваша цель - это современный и удобный web-design, значит вы на правильном пути
Создаю дизайн:
- Сайтов;
- Лэндингов;
- Прототипов;
- Баннеров;
- Редизайн.
Гарантии:
Коммуникация на каждом этапе выполнения заказа, своевременно можно что-то изменить или добавить. Оперативно реагирую на ваши сообщения в (vk, instagram, discord). Работаю по предоплате 20% от общей стоимости заказа. Вы вернулись к нам снова - вас ожидает приятный бонус скидка -5%, вы не можете удержаться чтобы не навестить нас ещё раз, -10% - это же приятно, как
Все правки делаю бесплатно, если конечно это не новое ТЗ 類
Как мы сотрудничаем:
- Получаю от вас заказ (ТЗ.);
- Отправляю вам бриф;
- Разбираю бриф;
- Обговариваем интересующие вопросы;
- Приступаю к выполнению;
- Контрольная точка, отправляю вам часть заказа, получаю предоплату 20%
- Внесение правок;
- Сдача проекта;
- Полная оплата;
- Обмен отзывами.
- visа
Вконтакте - https://vk.com/lena_kopanitsa
Инстаграм - https://www.instagram.com/elena0210_/
Дискорд - ElenaSergeeva#9806
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