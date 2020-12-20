Elena_Sergeeva93

Елена Elena_Sergeeva93

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Классный дизайн !? Нестандартные решения !? Давайте сотрудничать!

Если ваша цель - это современный и удобный web-design, значит вы на правильном пути 

Создаю дизайн:

  • Сайтов;
  • Лэндингов;
  • Прототипов;
  • Баннеров;
  • Редизайн.
﻿Работаю в Figma, владею Photoshop.

Гарантии:

Коммуникация на каждом этапе выполнения заказа, своевременно можно что-то изменить  или добавить.  Оперативно реагирую на ваши сообщения в (vk, instagram, discord). Работаю по предоплате 20% от общей стоимости заказа.  Вы вернулись к нам снова - вас ожидает приятный бонус скидка -5%,  вы не можете удержаться чтобы не навестить нас ещё раз, -10% - это же приятно, как  

Все правки делаю бесплатно, если  конечно это не новое ТЗ 類

Как мы сотрудничаем:

  • Получаю от вас заказ (ТЗ.);
  • Отправляю вам бриф;
  • Разбираю бриф;
  • Обговариваем интересующие вопросы;
  • Приступаю к выполнению;
  • Контрольная точка, отправляю вам часть заказа, получаю предоплату 20%
  • Внесение правок;
  • Сдача проекта;
  • Полная оплата;
  • Обмен отзывами.
Способы оплаты:

  • visа
Всегда на связи (выходные по договоренности),  мои контакты:

Вконтакте - https://vk.com/lena_kopanitsa

Инстаграм - https://www.instagram.com/elena0210_/

Дискорд - ElenaSergeeva#9806

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