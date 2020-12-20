Классный дизайн !? Нестандартные решения !? Давайте сотрудничать!

Если ваша цель - это современный и удобный web-design, значит вы на правильном пути 

Создаю дизайн:

Сайтов;

Лэндингов;

Прототипов;

Баннеров;

Редизайн.

Работаю в Figma, владею Photoshop.

Гарантии:

Коммуникация на каждом этапе выполнения заказа, своевременно можно что-то изменить или добавить. Оперативно реагирую на ваши сообщения в (vk, instagram, discord). Работаю по предоплате 20% от общей стоимости заказа. Вы вернулись к нам снова - вас ожидает приятный бонус скидка -5%, вы не можете удержаться чтобы не навестить нас ещё раз, -10% - это же приятно, как 

Все правки делаю бесплатно, если конечно это не новое ТЗ 類

Как мы сотрудничаем:

Получаю от вас заказ (ТЗ.);

Отправляю вам бриф;

Разбираю бриф;

Обговариваем интересующие вопросы;

Приступаю к выполнению;

Контрольная точка, отправляю вам часть заказа, получаю предоплату 20%

Внесение правок;

Сдача проекта;

Полная оплата;

Обмен отзывами.

visа

Вконтакте - https://vk.com/lena_kopanitsa

Инстаграм - https://www.instagram.com/elena0210_/

Дискорд - ElenaSergeeva#9806