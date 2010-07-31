Elena_Shashko

Елена Elena_Shashko

 
38 летЕгипет/Хургада
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Спасибо, что зашли на мою страничку. Всегда рада новым знакомствам.

О себе могу рассказать много интересного, но лучше о деле.  

 

В моем арсенале достаточно знаний и практики для написания Вашего «идеального текста».

Мне не понаслышке знакомы понятия E-mail маркетинг, SMM и SEO, я не испугаюсь интерфейса WordPress. Дружу с программами Photoshop иCamtasia, Power Point и, конечно же, Word и Excel (это не весь список).  

 

Умею не просто писать оргфографически и стилистически грамотные тексты, но и форматирую

документы ТАК, чтобы клиент смог легко воспринять то, что МЫ пытаемся ему

донести. Рассказать о сложном на «пяти пальцах»? – это мой конёк.  

 

В моей практике было множество онлайн и оффлайн презентаций. Поэтому я знаю КАК подавать

информацию в устной и письменнй форме для каждой отдельной аудитории.  

 

Свободно владею английским. Если Вам нужен перевод текстов или поиск идей за рубежом –

обращайтесь.  

Не люблю подводить людей, уважаю свое и чужое время. Поэтому никогда не срываю сроков. Если

вижу, что проект мне «не по зубам», сразу признаюсь и не буду тратить драгоценное время заказчика.  

Если у Вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться. Всегда рада новым контактам.

Меня можно найти здесь:

E-mail: [email protected] 

Skype: Motilishe

ICQ: 283-643-879

Facebook: Elena Shashko 

WordPressPhotoshop
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Отзывы заказчиков
polarts
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Рерайт статей: нужно много статей, разные темы
Полностью доволен сотрудничеством с Еленой, пишет отличные статьи, грамотный специалист, рекомендую
C Юрием очень приятно работать. Вежливый, всегда на связи, оплату производит моментально. Очень рада нашему совместному сотрудничеству.
Ответный отзыв
solomon51
Виталий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Написание новостей на сайт
Елена ежедневно и трудолюбиво переводит и пишет новости, за что ей большое спасибо!
Очень положительный работодатель. Всегда четко и ясно объясняет поставленные задачи, способен идти на компромис. Оплата также не вызывает сомнений. Очень порядочный и воспитанный работодатель. С таким приятно работать.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#587
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3234
Переводы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#5018