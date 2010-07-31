Спасибо, что зашли на мою страничку. Всегда рада новым знакомствам.

О себе могу рассказать много интересного, но лучше о деле.

В моем арсенале достаточно знаний и практики для написания Вашего «идеального текста».

Мне не понаслышке знакомы понятия E-mail маркетинг, SMM и SEO, я не испугаюсь интерфейса WordPress. Дружу с программами Photoshop иCamtasia, Power Point и, конечно же, Word и Excel (это не весь список).

Умею не просто писать оргфографически и стилистически грамотные тексты, но и форматирую

документы ТАК, чтобы клиент смог легко воспринять то, что МЫ пытаемся ему

донести. Рассказать о сложном на «пяти пальцах»? – это мой конёк.

В моей практике было множество онлайн и оффлайн презентаций. Поэтому я знаю КАК подавать

информацию в устной и письменнй форме для каждой отдельной аудитории.

Свободно владею английским. Если Вам нужен перевод текстов или поиск идей за рубежом –

обращайтесь.

Не люблю подводить людей, уважаю свое и чужое время. Поэтому никогда не срываю сроков. Если

вижу, что проект мне «не по зубам», сразу признаюсь и не буду тратить драгоценное время заказчика.

Если у Вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться. Всегда рада новым контактам.

Меня можно найти здесь:

E-mail: [email protected]

Skype: Motilishe

ICQ: 283-643-879

Facebook: Elena Shashko