Спасибо, что зашли на мою страничку. Всегда рада новым знакомствам.
О себе могу рассказать много интересного, но лучше о деле.
В моем арсенале достаточно знаний и практики для написания Вашего «идеального текста».
Мне не понаслышке знакомы понятия E-mail маркетинг, SMM и SEO, я не испугаюсь интерфейса WordPress. Дружу с программами Photoshop иCamtasia, Power Point и, конечно же, Word и Excel (это не весь список).
Умею не просто писать оргфографически и стилистически грамотные тексты, но и форматирую
документы ТАК, чтобы клиент смог легко воспринять то, что МЫ пытаемся ему
донести. Рассказать о сложном на «пяти пальцах»? – это мой конёк.
В моей практике было множество онлайн и оффлайн презентаций. Поэтому я знаю КАК подавать
информацию в устной и письменнй форме для каждой отдельной аудитории.
Свободно владею английским. Если Вам нужен перевод текстов или поиск идей за рубежом –
обращайтесь.
Не люблю подводить людей, уважаю свое и чужое время. Поэтому никогда не срываю сроков. Если
вижу, что проект мне «не по зубам», сразу признаюсь и не буду тратить драгоценное время заказчика.
Если у Вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться. Всегда рада новым контактам.
Меня можно найти здесь:
E-mail: [email protected]
Skype: Motilishe
ICQ: 283-643-879
Facebook: Elena Shashko
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