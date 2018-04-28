Elena_Shato

Мне 25 лет, я веб-дизайнер. Я просто делаю, что люблю. Всегда на связи с заказчиком на всех этапах разработки проекта. Выполняю работу ответственно и вкладываю душу. Если вы порядочный заказчик, то буду рада сотрудничать.
Качества которые ценю и которым стараюсь соответствовать - ответственность, локаничность, целеустремленность, честность. Во всем нахожу положительные стороны, чего и всем советую. Потому если Вы обратитесь ко мне с заказом, то я гарантирую полную отдачу.
Моя специализация:
1) Адаптивный дизайн сайта под любое устройство;
2) Индивидуальная разработка интерфейса согласно всем правилам юзабилити;
3) Разработка сайтов и интернет-магазинов любой сложности;
4) Создание логотипа или небольших графических элементов;
5) Редизайн сайта.
6) Сайты «под ключ»