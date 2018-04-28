Elena_Shato

Адаптивный дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов, сайты "под ключ"!!

Мне 25 лет, я веб-дизайнер. Я просто делаю, что люблю. Всегда на связи с заказчиком на всех этапах разработки проекта. Выполняю работу ответственно и вкладываю душу. Если вы порядочный заказчик, то буду рада сотрудничать.

Качества которые ценю и которым стараюсь соответствовать - ответственность, локаничность, целеустремленность, честность. Во всем нахожу положительные стороны, чего и всем советую. Потому если Вы обратитесь ко мне с заказом, то я гарантирую полную отдачу.

Моя специализация:

1) Адаптивный дизайн сайта под любое устройство;

2) Индивидуальная разработка интерфейса согласно всем правилам юзабилити;

3) Разработка сайтов и интернет-магазинов любой сложности;

4) Создание логотипа или небольших графических элементов;

5) Редизайн сайта.

6) Сайты «под ключ»