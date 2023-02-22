Качественная работа на результат.

Здравствуйте! Меня зовут Елена, я живу в Украине. Если вы ищете того, кто ценит ваше время и выполняет работу быстро и качественно, то я именно тот человек, который вам нужен. ??

Имею большой опыт переводов, редактирования и написания текстов различной тематики. Отлично знаю украинский, русский, английский и немецкий языки, сейчас активно изучаю польский.

Работаю всегда на качественный результат, максимально быстро и за приятную цену.

Провожу анализ текстов на уникальность.????

Буду рада вам помочь в любое время)

Всегда одобряю долгосрочное сотрудничество.??