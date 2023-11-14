Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я создаю современные сайты под ключ с проработанной структурой и упором на маркетинг: лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины.



Погружаюсь в каждый проект: изучаю ваш бизнес, чтобы грамотно отразить его сильные стороны



Создаю запоминающийся дизайн, который выделяет вас на фоне конкурентов



Соблюдаю сроки и договоренности: оформлена самозанятой, заключаю договор и предоставляю чеки



Помогу вам, если:

вам нужен крутой сайт-визитка

вы хотите выйти на новый уровень

вам нужно запустить инфопродукт

вы хотите продавать через собственный интернет-магазин

вам нужен имиджевый сайт или сайт компании



Результатом работы со мной будет работающий инструмент для бизнеса - сайт с современным дизайном и продающей структурой, который будет привлекать клиентов и приносить заявки