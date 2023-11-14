Elena_WR

Елена Elena_WR

 
42 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я создаю современные сайты под ключ с проработанной структурой и упором на маркетинг: лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины.

Погружаюсь в каждый проект: изучаю ваш бизнес, чтобы грамотно отразить его сильные стороны

Создаю запоминающийся дизайн, который выделяет вас на фоне конкурентов

Соблюдаю сроки и договоренности: оформлена самозанятой, заключаю договор и предоставляю чеки

Помогу вам, если:
вам нужен крутой сайт-визитка
вы хотите выйти на новый уровень
вам нужно запустить инфопродукт
вы хотите продавать через собственный интернет-магазин
вам нужен имиджевый сайт или сайт компании

Результатом работы со мной будет работающий инструмент для бизнеса - сайт с современным дизайном и продающей структурой, который будет привлекать клиентов и приносить заявки

Портфолио

Сайты «под ключ»
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$30/час
от $300от 5 дней
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