Elena_Zavialova

Я дизайнер. Опыт работы больше 4 лет.
Для проектов черпаю вдохновение во всем что нас окружает. Когда берусь за работу, выкладываюсь на 100%. Каждый созданный мною проект, качественный, решает поставленные задачи бизнеса и целевой аудитории. Не берусь за работу, если не гарантирую ее выполнение!
- Дизайн сайтов, доработка макетов
- Дизайн мобильных приложений
- Создание баннеров, обработка изображений для сайтов
- Разработка прототипов и дизайн-концепций для веб-проектов
- Создание персонажей, иллюстраций https://www.behance.net/LenaZavial83a7 - примеры иллюстраций
Дизайн сайтов (дизайн всех страниц, адаптивный дизайн, SVG иконки )
Landing Page (качественно составлю дизайн, побуждающий посетителя не отрываясь изучать страницу)
Логотип (предоставлю 2 варианта логотипа + выслушаю и приму Ваши правки)
Баннеры (дизайн баннеров для сайтов, интернет-магазинов, наружной рекламы и т.д.)
Векторная графика (создам уникальные иллюстрации, иконки и рекламу для Вашего бизнеса или сайта)
Профессиональные навыки:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Понимание принципов и особенностей адаптивного дизайна
- Понимание и эксплуатация принципов UI/UX дизайна
- Детальное обсуждение технического задания
- Обсуждение стоимости, сроков, этапы и сумму оплаты поэтапно
- Предоставляю черновой вариант (-ты) прототипов
- Разрабатываю более детально прототипы, с Вашими коррективами
- После согласования прототипов, я приступаю к детализации всех страниц
2 успешных курса студии ARTCRAFT
- 2D рисунок (цифровой рисунок)
- Дизайн персонажей