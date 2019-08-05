Elena_Zavialova

Дизайн сайтов, дизайн мобильных приложений, Landing Page , логотипы, векторная графика

Я дизайнер. Опыт работы больше 4 лет.

Для проектов черпаю вдохновение во всем что нас окружает. Когда берусь за работу, выкладываюсь на 100%. Каждый созданный мною проект, качественный, решает поставленные задачи бизнеса и целевой аудитории. Не берусь за работу, если не гарантирую ее выполнение!

- Дизайн сайтов, доработка макетов

- Дизайн мобильных приложений

- Создание баннеров, обработка изображений для сайтов

- Разработка прототипов и дизайн-концепций для веб-проектов

- Создание персонажей, иллюстраций https://www.behance.net/LenaZavial83a7 - примеры иллюстраций

Дизайн сайтов (дизайн всех страниц, адаптивный дизайн, SVG иконки )

Landing Page (качественно составлю дизайн, побуждающий посетителя не отрываясь изучать страницу)

Логотип (предоставлю 2 варианта логотипа + выслушаю и приму Ваши правки)

Баннеры (дизайн баннеров для сайтов, интернет-магазинов, наружной рекламы и т.д.)

Векторная графика (создам уникальные иллюстрации, иконки и рекламу для Вашего бизнеса или сайта)

Профессиональные навыки:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Понимание принципов и особенностей адаптивного дизайна

Понимание и эксплуатация принципов UI/UX дизайна

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Детальное обсуждение технического задания

Обсуждение стоимости, сроков, этапы и сумму оплаты поэтапно

Предоставляю черновой вариант (-ты) прототипов

Разрабатываю более детально прототипы, с Вашими коррективами

После согласования прототипов, я приступаю к детализации всех страниц

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

2 успешных курса студии ARTCRAFT

- 2D рисунок (цифровой рисунок)

- Дизайн персонажей