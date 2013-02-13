Elena_Zhukova

Высшее образование:

-МГУ имени М.В. Ломоносова, специальность История, со знанием иностранных языков.

-Французский Университетский Колледж при МГУ. Диплом о полученных знаниях в области французского языка и страноведения. Диплом по специальности История (обучение на фр. языке)

- Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна, магистратура и докторантура.

Опыт работы гидом-переводчиком, Париж.

Владение иностранными языками: французский (свободно), английский (свободно), испанский (выше среднего), итальянский (выше среднего), немецкий (начальный уровень), латинский (средний), древнееврейский (средний), бретонский (начальный).

Знание компьютера: уверенный пользователь ПК (пакет MS Office, почтовые программы, Интернет).

Личные качества:

Ответственность, исполнительность, безупречное знание русского языка, внимательность, высокая работоспособность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, быстрая обучаемость.

Место проживания: Париж, Франция.

e-mail [email protected]

skype corneliusjansenius

тел +33648844750