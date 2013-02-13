Elena_Zhukova

Высшее образование:
-МГУ имени М.В. Ломоносова, специальность История, со знанием иностранных языков.
-Французский Университетский Колледж при МГУ. Диплом о полученных знаниях в области французского языка и страноведения. Диплом по специальности История (обучение на фр. языке)
- Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна, магистратура и докторантура.
Опыт работы гидом-переводчиком, Париж.
Владение иностранными языками: французский (свободно), английский (свободно), испанский (выше среднего), итальянский (выше среднего), немецкий (начальный уровень), латинский (средний), древнееврейский (средний), бретонский (начальный).
Знание компьютера: уверенный пользователь ПК (пакет MS Office, почтовые программы, Интернет).
Личные качества:
Ответственность, исполнительность, безупречное знание русского языка, внимательность, высокая работоспособность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, быстрая обучаемость.
Место проживания: Париж, Франция.
e-mail [email protected]
skype corneliusjansenius
тел +33648844750