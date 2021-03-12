Elena_engipra

Проектирование зданий и сооружений любого назначения, 3D визуализация

Компания ENGIPRA разрабатывает проектную документацию на строительство зданий и сооружений жилого, гражданского и промышленного назначения.

Выполняем все виды строительных работ (разделы КЖ, КМ, АР, АС), а также сопутствующие им инженерные разделы (ОВ, ВК, ТМ, ЭО, ЭС и т.д.).

Работаем в программных комплексах Revit, AutoCad, Archicad, Компас-3D, Tekla-Structures, ZwCAD, GeoniCS, BENTLEY SYSTEMS, Лира-САПР

Ориентированы на любого клиента и на любые объемы