Elena_engipra

Елена Elena_engipra

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Проектирование зданий и сооружений любого назначения, 3D визуализация

Компания ENGIPRA разрабатывает проектную документацию  на строительство зданий и сооружений  жилого, гражданского и промышленного назначения. 

 Выполняем все виды  строительных работ (разделы КЖ, КМ, АР, АС), а также сопутствующие им инженерные разделы (ОВ, ВК, ТМ, ЭО, ЭС и т.д.).

Работаем в программных комплексах Revit, AutoCad, Archicad, Компас-3D, Tekla-Structures, ZwCAD, GeoniCS, BENTLEY SYSTEMS, Лира-САПР

Ориентированы на любого клиента и на любые объемы