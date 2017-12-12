Elena_kadkalenko

Переводы любой сложности. Бухгалтерский учет и налоги

У меня значительный опыт в сфере бухгалтерского и налогового учета, а также в сфере консультирования по различным вопросам.

Помимо этого, я обладаю значительным опытом написания текстов на английском, русском и украинском языках, а также опытом переводов текстов различного уровня сложности.

Образование:

2003 – 2008: Киевский Национальный Экономический Университет им. В. Гетьмана. Факультет международной экономики и менеджмента.

Специальность: Магистр в сфере международных финансов

2010 – настоящеевремя: Association of Certified Chartered Accountants (ACCA). Сдано 12 экзаменов из 14.

Опыт работы:

2008 – 2010: Deloitte Ukraine. Департаментналоговыхиюридическихуслуг. Налоговыйконсультант.

2010 – 2017: PwC Ukraine. Департамент налоговых и юридических услуг. Старший налоговый консультант.

Владение языками:

Английский — advanced

Русский, украинский – родной язык