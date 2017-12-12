Elena_kadkalenko

Елена Кадькаленко Elena_kadkalenkoElena_kadkalenko
У меня значительный опыт в сфере бухгалтерского и налогового учета, а также в сфере консультирования по различным вопросам.
Помимо этого, я обладаю значительным опытом написания текстов на английском, русском и украинском языках, а также опытом переводов текстов различного уровня сложности.
Образование:
2003 – 2008: Киевский Национальный Экономический Университет им. В. Гетьмана. Факультет международной экономики и менеджмента.
Специальность: Магистр в сфере международных финансов
2010 – настоящеевремя: Association of Certified Chartered Accountants (ACCA). Сдано 12 экзаменов из 14.
Опыт работы:
2008 – 2010: Deloitte Ukraine. Департаментналоговыхиюридическихуслуг. Налоговыйконсультант.
2010 – 2017: PwC Ukraine. Департамент налоговых и юридических услуг. Старший налоговый консультант.
Владение языками:
Английский — advanced
Русский, украинский – родной язык