Elena_mosaica

Вебдизайнер, графический дизайнер

Я занимаюсь созданием САЙТОВ! 

Создаю индивидуальный дизайн в Figma, современные сайты по всем принципам маркетинга.

Окажу услуги по созданию:

-лендинга с современным дизайном, позволяющим увеличить уровень продаж для Вашего бизнеса;

-интернет-магазина;

-одностраничного и многостраничного сайта;

-сайта портфолио.

При работе со мной вы получите:

1. Разработку прототипа (структуры сайта);

2. Дизайн сайта (подбор шрифтов, картинок);

3. Адаптацию сайта под все типы устройства (ПК, планшеты, телефоны);

4. Подключение форм обратной связи;

5. Базовые SEO настройки (позволяющие вашему сайту быстрее индексироваться в поисковых системах);

6. Настройку CRM системы (позволяет отслеживать все действия посетителей сайта);

7. Настройку Яндекс Метрики (сервис позволяет собирать статистику сайта);

8. Подключение мессенджеров и соц. сетей;

9. Подключение домена;

10. 3 сессии правок ;

11. Подключение анимации;

12. Моя поддержка во всех возникающих вопросах.

13.Инструкцию по внесению правок на сайт в дальнейшем (картинка, номер телефона, текст и т.д.).

14. Новый поток клиентов и получение прибыли 

К работе отношусь ответственно, вкладываю душу в каждый проект.