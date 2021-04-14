Elena_mosaica

Я занимаюсь созданием САЙТОВ!
Создаю индивидуальный дизайн в Figma, современные сайты по всем принципам маркетинга.
Окажу услуги по созданию:
-лендинга с современным дизайном, позволяющим увеличить уровень продаж для Вашего бизнеса;
-интернет-магазина;
-одностраничного и многостраничного сайта;
-сайта портфолио.
При работе со мной вы получите:
1. Разработку прототипа (структуры сайта);
2. Дизайн сайта (подбор шрифтов, картинок);
3. Адаптацию сайта под все типы устройства (ПК, планшеты, телефоны);
4. Подключение форм обратной связи;
5. Базовые SEO настройки (позволяющие вашему сайту быстрее индексироваться в поисковых системах);
6. Настройку CRM системы (позволяет отслеживать все действия посетителей сайта);
7. Настройку Яндекс Метрики (сервис позволяет собирать статистику сайта);
8. Подключение мессенджеров и соц. сетей;
9. Подключение домена;
10. 3 сессии правок ;
11. Подключение анимации;
12. Моя поддержка во всех возникающих вопросах.
13.Инструкцию по внесению правок на сайт в дальнейшем (картинка, номер телефона, текст и т.д.).
14. Новый поток клиентов и получение прибыли
К работе отношусь ответственно, вкладываю душу в каждый проект.