Елена Перова Elena_smmElena_smm
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественное продвижение в Instagram
SMM, копирайтинг, таргет (продвижение и консультации)
- Я являюсь SMM-менеджером и знаю об Инстаграм всё! Если вы считаете, что с помощью этой площадки нельзя получить клиентов, то вы ошибаетесь. В Инстаграм высокая покупательская способность, поэтому очень важно грамотно выстроить бизнес, детально оформить аккаунт и клиенты сами к вам придут!
Что вы получите благодаря сотрудничеству со мной?
- вам больше не придётся ломать голову над постами, потому что я за вас придумаю контент-план
- вам не придётся думать над оформлением профиля и его наполнением
- я займусь качественным продвижением вашего аккаунта
- настрою таргетированную рекламу, которая принесёт вам потенциальных покупателей
В пакет продвижения входит:
•разбор профиля
•создание единого стиля ленты
•подготовка рубрик для постов
•шапка профиля
•иконки для актуальных сторис
•анализ вашей целевой аудитории
•макет для рекламы
•разработка стратегии развития
• текст и постинг
•концепция профиля
•контент-план
бесплатные способы продвижения
поиск блогеров для бартера и рекламы
изготовление индивидуального логотипа
•запуск таргетированной рекламы
Действие аккаунта приостановлено!