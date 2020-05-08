Elena_smm

Елена Перова Elena_smm

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественное продвижение в Instagram

SMM, копирайтинг, таргет (продвижение и консультации)

  • Я являюсь SMM-менеджером и знаю об Инстаграм всё! Если вы считаете, что с помощью этой площадки нельзя получить клиентов, то вы ошибаетесь. В Инстаграм высокая покупательская способность, поэтому очень важно грамотно выстроить бизнес, детально оформить аккаунт и клиенты сами к вам придут!

    Что вы получите благодаря сотрудничеству со мной?

  • вам больше не придётся ломать голову над постами, потому что я за вас придумаю контент-план
  • вам не придётся думать над оформлением профиля и его наполнением
  • я займусь качественным продвижением вашего аккаунта
  • настрою таргетированную рекламу, которая принесёт вам потенциальных покупателей

Перед началом продвижения мы проведём с вами аудит вашего профиля, выявим сильные и слабые стороны, подготовим шапку профиля и подготовим концепцию.

В пакет продвижения входит:

•разбор профиля

•создание единого стиля ленты

•подготовка рубрик для постов

•шапка профиля

•иконки для актуальных сторис

•анализ вашей целевой аудитории

•макет для рекламы

•разработка стратегии развития

• текст и постинг

•концепция профиля

•контент-план

бесплатные способы продвижения

поиск блогеров для бартера и рекламы

изготовление индивидуального логотипа

•запуск таргетированной рекламы

Продвижение в Instagram