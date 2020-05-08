Качественное продвижение в Instagram

SMM, копирайтинг, таргет (продвижение и консультации)

Я являюсь SMM-менеджером и знаю об Инстаграм всё! Если вы считаете, что с помощью этой площадки нельзя получить клиентов, то вы ошибаетесь. В Инстаграм высокая покупательская способность, поэтому очень важно грамотно выстроить бизнес, детально оформить аккаунт и клиенты сами к вам придут! Что вы получите благодаря сотрудничеству со мной?

вам больше не придётся ломать голову над постами, потому что я за вас придумаю контент-план

вам не придётся думать над оформлением профиля и его наполнением

я займусь качественным продвижением вашего аккаунта

настрою таргетированную рекламу, которая принесёт вам потенциальных покупателей

Перед началом продвижения мы проведём с вами аудит вашего профиля, выявим сильные и слабые стороны, подготовим шапку профиля и подготовим концепцию.

В пакет продвижения входит:

•разбор профиля

•создание единого стиля ленты

•подготовка рубрик для постов

•шапка профиля

•иконки для актуальных сторис

•анализ вашей целевой аудитории

•макет для рекламы

•разработка стратегии развития

• текст и постинг

•концепция профиля

•контент-план

бесплатные способы продвижения

поиск блогеров для бартера и рекламы

изготовление индивидуального логотипа

•запуск таргетированной рекламы