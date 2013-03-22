Занимаюсь переводами с английского и французского языков. Люблю качество.

Занимаюсь переводами с английского и французского языков, реже - с испанского.

Два образования: переводчик; специалист по странам Западной Европы (политика, история, культура, экономика)

Быстро разберусь в теме вашего перевода, и, главное, буду внимательна к деталям.

Стоимость работы от 70 р за 1000 зн б/п

- медицинский перевод (eng)

- художественный перевод

- перевод сайтов

- перевод статей разнообразной тематики (политика, экономика, дизайн, туризм, международные отношения, реклама, маркетинг, искусство, IT,и темы, относящиеся к европейским странам)

- рерайт и копирайт с английского языка, с учетом seo, добавление в wordpress

портфолио есть на этом сайте:)

https://www.free-lance.ru/users/Elena_solnyx/

Буду рада сотрудничеству, особенно долгосрочному.

Обращайтесь,

Елена.