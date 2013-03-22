Занимаюсь переводами с английского и французского языков, реже - с испанского.
Два образования: переводчик; специалист по странам Западной Европы (политика, история, культура, экономика)
Быстро разберусь в теме вашего перевода, и, главное, буду внимательна к деталям.
Стоимость работы от 70 р за 1000 зн б/п
- медицинский перевод (eng)
- художественный перевод
- перевод сайтов
- перевод статей разнообразной тематики (политика, экономика, дизайн, туризм, международные отношения, реклама, маркетинг, искусство, IT,и темы, относящиеся к европейским странам)
- рерайт и копирайт с английского языка, с учетом seo, добавление в wordpress
портфолио есть на этом сайте:)
https://www.free-lance.ru/users/Elena_solnyx/
Буду рада сотрудничеству, особенно долгосрочному.
Обращайтесь,
Елена.
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