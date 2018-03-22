Elena_vostr_ik

Начинающий Личный помощник инфобизнесмена.

Как личный помощник могу организовать рабочий процесс инфобизнесмена, помочь разобраться в рутине,разложить всё по полочкам.Организовать вебинар и сделать заготовки презентаций.Сделать пост для Вашей странички в социальной сети,сделать плакат или визитки в сервисе Canva или Crello.Смонтировать небольшой видео ролик или фото коллаж, затем выгрузить его в Youtube (если необходимо).

Площадка Pruffme -проведение вебинаров и презентаций.

Работа в Googl Disk.

Googl Hangout-создание и проведение видео встреч.

На сегодняшний день обучаюсь на курсах по удаленной работе в "Альфа академии" Марины Зребной,после окончания учебы будет сертификат специалиста по направлению "Личный помощник".

На данном этапе готова работать по символичной ставке или за видео отзывы.