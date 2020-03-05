Elenachernogor

Елена Elenachernogor

 
30 летУкраина/Мариуполь
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Копирайт, рерайт, контент, наполнение сайтов, транскрибация.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ 😎 Помните, вам не нужны все люди на планете, вам нужна только ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ваша целевая аудитория. 😎 

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Изучаю вашу целевую аудиторию и адаптирую информацию для нее.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Опыт работы:

  • контент менеджер и копирайтер сайта  http://ti-men.ru/
  • контент менеджер и копирайтер сайта http://dokashina.ru/
  • копирайт и наполнение сайта http://a-idea.ru/
  • рерайт статей по форекс брокерам
  • транскрибация аудио- и видео-материалов

﻿ ﻿ ﻿ Мои ключевые навыки и личностные качества:

  • Ответственность                                                                                                                                                                 

                                      Умею быстро анализировать ситуацию и

    оперативно принимать решения, возлагая на                                

              себя полную ответственность за них.

  • Коммуникабельность                                                                           

    •                                                                        

                                                  Быстро нахожу общий язык с

    людьми для эффективного решения смежных рабочих                        

                          вопросов.

  • Обучаемость                                                                         

    •                                                                        

                                                                  Умею

    самостоятельно и быстро искать нужную информацию и применять ее на      

                                                    практике.

  • Знание базовых принципов SEO                                                                         

    •                                                                        

                                                 Ключи, структура, заголовки, ВЧ, НЧ для меня не просто слова...

  • Умение быстро разбираться в незнакомой тематике                                

    •                                                                        

                                                                           

               тут и так думаю понятно без лишних слов

  • Большой словарный запас                                                                         

    •                                                                        

                                                  ну это тоже думаю понятно

    само собой

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