Копирайт, рерайт, контент, наполнение сайтов, транскрибация.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Изучаю вашу целевую аудиторию и адаптирую информацию для нее.

Ответственность Умею быстро анализировать ситуацию и оперативно принимать решения, возлагая на себя полную ответственность за них.

Коммуникабельность

Быстро нахожу общий язык с

людьми для эффективного решения смежных рабочих

вопросов.

Обучаемость

Умею

самостоятельно и быстро искать нужную информацию и применять ее на

практике.

Знание базовых принципов SEO

Ключи, структура, заголовки, ВЧ, НЧ для меня не просто слова...

Умение быстро разбираться в незнакомой тематике

тут и так думаю понятно без лишних слов

Большой словарный запас

ну это тоже думаю понятно

само собой