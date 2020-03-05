😎 Помните, вам не нужны все люди на планете, вам нужна только ваша целевая аудитория. 😎
Изучаю вашу целевую аудиторию и адаптирую информацию для нее.
Опыт работы:
- контент менеджер и копирайтер сайта http://ti-men.ru/
- контент менеджер и копирайтер сайта http://dokashina.ru/
- копирайт и наполнение сайта http://a-idea.ru/
- рерайт статей по форекс брокерам
- транскрибация аудио- и видео-материалов
Мои ключевые навыки и личностные качества:
- Ответственность
Умею быстро анализировать ситуацию и
оперативно принимать решения, возлагая на
себя полную ответственность за них.
- Коммуникабельность
- Обучаемость
- Знание базовых принципов SEO
- Умение быстро разбираться в незнакомой тематике
- Большой словарный запас
Быстро нахожу общий язык с
людьми для эффективного решения смежных рабочих
вопросов.
Умею
самостоятельно и быстро искать нужную информацию и применять ее на
практике.
Ключи, структура, заголовки, ВЧ, НЧ для меня не просто слова...
тут и так думаю понятно без лишних слов
ну это тоже думаю понятно
само собой
- Тимен Мебель на заказ от производителя134 просмотра