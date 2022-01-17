Напольные сайтов, наборщик текста, рерайтинг

Ищу подработку. Высшее математическое и экономическое образование. Опыт работы в банковской системе с документами и обработкой информации более 10 лет. Имеется опыт наполнения сайтов.

Личные качества: основательность в работе, усидчивость, ответственность, пунктуальность, легкообучаемость, аналитический склад ума. Умение работать с большими объемами информации и документации, планировать/организовывать работу. Быстро осваиваю различные компьютерные программы, пакеты и приложения.