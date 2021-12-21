Elenakozikova

SMM специалист

Добрый день. Меня зовут Козикова Елена и я СММ специалистом.Предоставляю Вам качественные услуги создания и ведения бизнес аккаунта в инстаграмм и Фейсбуке. Аудит профиля (если имеется)Создание профиляУпаковка профиля (создание лого, шапка профиля, визуал)Редактирование фото Вашего товара (при необходимости)Создание контентаХештегиВедение лентыСоздание и ведение сторизОтвечать в директ при необходимостиНастройка таргетированной рекламыСвязаться можно любым способом :1. What'S app +9945176288112.Telegram +9945176288113.e-mail: [email protected]