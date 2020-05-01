Elenamoleva

Дизайнер сайтов

Здравствуйте! Меня зовут Елена, я недавно прошла курсы по дизайну сайтов Landing Page на платформе Tilda.

Landing Page- одностраничные сайты, которые призывают пользователя совершить действия( зарегистрироваться/ купить/ оставить заявку и т.д.). Такие сайты помогут вам презентовать ваш продукт или услугу.

Если вам нужно создать рекламу для своей бизнеса, или рассказать людям о своем продукте/ услуге, то вам просто необходим такой сайт.

Я создам вам красивый и эффективный сайт, который поможет вашему бизнесу.

http://project2392168.tilda.wsТак же Владею фотошопом пять лет Ранее занималась фотографиями,поэтому обрабатываю профессионально Помогу вам реализовать ваши идеи Так же могу создавать макеты баннеров,визиток,листовок и т.д.