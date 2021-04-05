Elenasakhno

Таргетолог

ТАРГЕТОЛОГ Меня зовут Елена- я начинающий ТАРГЕТОЛОГ ♀♀С обостренным чувством ответственности и желанием получить максимум результата для каждого клиента 🔥Я заканчиваю Target School и ищу клиентов для наработки кейсов. Работаю под наставничеством опытного таргетологаПредлагаю разовую настройку таргетированной рекламы для вашего бизнеса (подготовка к рекламе+ 1 неделю ведение). В ПРИОРИТЕТЕ ПРОЕКТЫ ИЗ ИНФОБИЗНЕСА В разовую настройку входит:✅Брифинг для сбора информации о продвигаемом продукте✅Создание и настройка рекламного кабинета ✅Определение и анализ целевой аудитории✅Анализ конкурентов✅Подготовка рекламных текстов и создание креативов (≈5шт)✅Настройка таргетированной рекламы на протяжении 1.5 недели (подготовка рекламы+запуск и ведение на 1 неделю)✅Тестирование макетов 2-3 дня✅Отчет о проделанной работеСтоимость-2500рублей

ИЛИ ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМЫ 1 месяц- 4500