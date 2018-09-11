Elenaumenko

Контент-менеджер

• Профессиональные навыки: превосходно владею русским языком, вижу, как грамматические, так и стилистические, ошибки. Имею опыт в написании анонсов, рекламных и информационных заметок, могу писать тексты в различных жанрах. Владею многими программами на достаточном для работы уровне (например, Adobe Dreamweaver Adobe Photoshop, Adobe Premier, Sony Vegas, весь пакет Microsoft Office и другие) при необходимости могу разобраться с любой компьютерной программой, легко обучаема, могу редактировать сайты как через административную панель, так и через html. Владею языками html, CSS. Легко ищу любую информацию и обрабатываю ее.

· Образование:

СтудентМосковский Государственный Гуманитарный Университет

Год окончания2018

Факультет/специальность:Журналистика

· Дополнительноеобразование:

Городской Центр ДополнительногоПрофессионального Образования

2015, Web-design