Elenaven005

Елена Пивень Elenaven005Elenaven005
Здравствуйте.
Я Елена , менеджер по продвижению на Wildberries и ваш незаменимый помощник.
Я предлагаю свою услуги в качестве менеджера , мне необходима практика а вам ответственный , грамотный менеджер добросовестно выполняющий свою работы?????
Мои навыки :
- регистрация нового поставщика.
- Создание качественных и продающих карточек товара.
- Вывод карточек в ТОП.
- Написание продающих текстов описаний.
-анализ карточек.
- создание и подготовка поставок на склады.
- Контроль остатков.
- Анализ конкурентов.
Почему вы должны выбрать меня?
Все очень просто ,мы нужны друг другу ??
Я стрессоустойчивый (8 лет работы в медицине делают свое дело ), исполнительный сотрудник , не только четко выполняющий поставленную задачу но и проявляющий инициативу.
Прошла обучение по нескольким онлайн-курсам :
- Academy Eком “Аккаунт менеджер Wildberries”
-Онлайн школа Дмитрия Толстокулакава «менеджер wildberries”
-Вебинар Алины Овсянниковой «Успешный менеджер wildberries”
На данный момент прохожу курс по СЕО- продвижению на маркетплейсах.
Планирую и дальше повышать свои знания.