Elenaven005

Аккаунт менеджер по продвижении на wildberries

Здравствуйте.

Я Елена , менеджер по продвижению на Wildberries и ваш незаменимый помощник.

Я предлагаю свою услуги в качестве менеджера , мне необходима практика а вам ответственный , грамотный менеджер добросовестно выполняющий свою работы?????

Мои навыки :

- регистрация нового поставщика.

- Создание качественных и продающих карточек товара.

- Вывод карточек в ТОП.

- Написание продающих текстов описаний.

-анализ карточек.

- создание и подготовка поставок на склады.

- Контроль остатков.

- Анализ конкурентов.

Почему вы должны выбрать меня?

Все очень просто ,мы нужны друг другу ??

Я стрессоустойчивый (8 лет работы в медицине делают свое дело ), исполнительный сотрудник , не только четко выполняющий поставленную задачу но и проявляющий инициативу.

Прошла обучение по нескольким онлайн-курсам :

- Academy Eком “Аккаунт менеджер Wildberries”

-Онлайн школа Дмитрия Толстокулакава «менеджер wildberries”

-Вебинар Алины Овсянниковой «Успешный менеджер wildberries”

На данный момент прохожу курс по СЕО- продвижению на маркетплейсах.

Планирую и дальше повышать свои знания.